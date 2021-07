Sport Estate, oggi e lunedì Games al Miramare e Tirreno

Ancora nuove avventure per tutti i bagnanti della marina di Latina che possono prendere parte ai Games di Sport Estate. Un’offerta variegata per i villeggianti ma anche per coloro che abitualmente affollano le spiagge pontine.

Oggi sono in corso le attività presso l’Hotel Miramare Latina e presso l’Hotel Tirreno. Briscola, Calcio Balilla e Ping Pong sono in fase di realizzazione tra i due stabilimenti.

Lunedì 19 invece, presso il Miramare sarà possibile trovare il tiro alla fune e le bocce. Presso il Tirreno, Play Station e Calcio Balilla. Inoltre, ad arricchire l’offerta, sempre lunedì saranno in programma esibizioni sportive di danza, ginnastica, fitness e arti marziali, a cura delle realtà affiliate al comitato provinciale Opes Latina.

L’iniziativa è realizzata proprio dall’ente di promozione sportiva Opes in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus. A sponsorizzare ufficialmente l’evento, importanti realtà locali: Bodema, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Conad e Latina Corriere.it che è media parter dell’iniziativa.

Le attività proseguiranno fino a metà agosto. Da non perdere tutte le tappe che porteranno a decretare lo stabilimento vincitore tra tutti e 26 gli aderenti! Sarà una festa del mare, ma soprattutto una tradizione da poter portare avanti in città.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.