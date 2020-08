Armando Cittarelli, candidato a sindaco per il PD a Terracina, presenterà la lista a suo sostegno venerdì 21 agosto, ad un mese esatto dall’apertura delle urne (20 e 21 settembre prossimi). L’appuntamento è alle 19 presso l’anfiteatro dei giardinetti di Via Bachelet. A dare l’annuncio è il segretario Daniele Cervelloni, che ricorda anche ai partecipanti che l’incontro sarà in regola con le norme anticovid.