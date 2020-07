Turismo, nuovo bando della Camera di commercio di Latina per le imprese

La Camera di Commercio di Latina ha approvato il 15 luglio scorso un nuovo bando di contributi per le piccole e medie imprese del turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus.

Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 380.000 euro utilizzando una parte dei fondi straordinari già stanziati dalla Camera di Commercio per supportare la ripresa economica.

Al finanziamento possono accedere le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (con codice Ateco 55 – alberghi, B&B, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, case vacanze, rifugi, campeggi, ecc.) nonché gli stabilimenti balneari (codice Ateco 93.29.2) quali micro, piccole e medie imprese, attive e regolarmente inscritte al Registro Imprese, che hanno sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Latina.

Il sostegno economico sarà erogato in un’unica soluzione finalizzato alla copertura del 100% delle spese sostenute dal 31 gennaio 2020, ritenute ammissibili, fino ad un contributo massimo di 3mila euro.

Le istanze di ammissione al contributo debbono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese” all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere, a partire dalle 9 del 23 luglio fino alle 21 del 30 settembre 2020.

Ogni altra informazione è fornita in dettaglio nel bando pubblicato all’albo camerale e consultabile all’indirizzo http://cameradicommerciolatina.it/pubblicato-il-bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-mpmi-del-settore-turistico/

“Il rilevante investimento dell’Ente – ha detto il commissario straordinario Mauro Zappia – è reso ancora più necessario a causa della crisi economica senza precedenti conseguente all’emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità. Il Bando Turismo risponde all’obiettivo di sostenere singole azioni di promozione dell’attività imprenditoriale, volte a rafforzare l’immagine dell’impresa nell’ambito digitale e a sostenere gli interventi formativi per il personale.

Sono stati riaperti, inoltre, i termini per la presentazione delle domande relative al bando per l’erogazione di contributi alle Mpmi della provincia di Latina per l’acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo. Le istanze di ammissione al contributo di questo specifico bando possono essere inviate entro e non oltre il 10 settembre 2020”.