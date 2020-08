Incendio pneumatici, la Asl: “Chiudete le finestre” in quattro comuni

L’incendio che la scorsa notte ha interessato i capannoni di Via di Valle Caia a Ardea, contenenti una grossa quantità di pneumatici, costringe i residenti di 4 comuni – Ardea, Nettuno, Anzio e Pomezia – a tenere le finestre chiuse.

“Una nube di fumo – avvisa il Comune di Pomezia – sta interessando diverse aree circostanti dei Comuni di Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno e in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in attesa che si definisca l’effettivo profilo di rischio per i cittadini, la ASL RM 6 invita i cittadini ad applicare le seguenti misure di cautela:

– mantenere chiuse le finestre di abitazioni, uffici, strutture sanitarie e socio-assistenziali;

– non raccogliere prodotti ortofrutticoli in loco e assicurare in ogni caso un preliminare e accurato lavaggio degli stessi con acqua corrente potabile, prima del consumo;

– effettuare con acqua il lavaggio delle superfici esterne possibili siti di accumulo di polveri, evitando che i getti possano risollevare in aria le stesse;

– provvedere alla sostituzione/pulizia dei filtri e condotte degli impianti di condizionamento dell’aria”.