Latina, Sabaudia e Cisterna, incendi a non finire. Inneschi all’interno del Parco nazionale

Sono decine, ogni settimana, gli interventi che vigili del fuoco e protezione civile effettuano per gli incendi, che – va detto – sono quasi tutti di natura dolosa e colposa (fuochi sfuggiti, nonostante i divieti locali di accensione nel periodo estivo).

Anche nei giorni scorsi ce ne sono stati diversi tra Latina (di nuovo Via Nascosa, ieri e Via Moscarello, mentre l’altro ieri a Borgo San Michele) e Cisterna (ieri tra la Pontina e Prato Cesarino), dove sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile di Passo Genovese, e a Sabaudia, dove a Baia d’Argento sono intervenuti i Vvf supportati dall’Anc per un rogo in Via del Lago dove ignoti avevano appiccato le fiamme in un bosco all’interno del Parco Nazionale del Circeo: un incendio dalle chiare fattezze dolose visto che è stato trovato l’innesco ad una quindicina di metri dalla strada, oltre ad un ulteriore principio d’incendio. Effettuata la bonifica per evitare danni alla vegetazione e alle abitazioni vicine.