“Nuova Cultura d’Impresa 4.0”: la sfida dell’oggi!

Economia & imprese

Rubrica settimanale

A cura di Ivan Simeone

Quando ci confrontiamo sui problemi delle nostre attività commerciali, delle nostre botteghe artigiane o delle imprese familiari, dobbiamo cercare di guardare i problemi “con occhi nuovi” che possano raccogliere le sfide del nostro tempo.

Tutto sta mutando con molta velocità ed i processi di cambiamento devono necessariamente essere governati e non subiti passivamente. È questo un compito che spetta ai diversi soggetti sociali, dagli operatori economici alle forze dell’associazionismo datoriale, per finire nel coinvolgere direttamente le Istituzioni ed il mondo della politica. È un’azione sinergica cui tutti i soggetti sono chiamati a responsabilità sociale.

Il processo di cambiamento, coinvolge anche il variegato mondo dei servizi alle imprese; servizi che devono interagire tra loro.

“Interazione” è oggi uno dei termini dominanti ed essenziali per un cambiamento. Interazione presuppone reciprocità e collaborazione.

“Confesercenti Area”, con la Camera di Commercio Frosinone-Latina, sta lavorando al progetto “Nuova Cultura d’Impresa 4.0” che ha come obiettivo principale quello di fornire al titolare dell’attività commerciale, della micro impresa familiare e del terziario, una corretta informazione integrata sui processi di accesso al credito agevolato e ordinario, sulla bilateralità con tutte le sue opportunità, sulla possibilità di accedere a progetti formativi finanziati grazie all’intervento dei fondi interprofessionali e sulle possibilità di digitare le proprie attività, sia esse commerciali che artigiane.

Informarsi è oggi più che mai essenziale.

Confesercenti ha avviato già da alcuni mesi importanti momenti di confronto, anche informali, per sensibilizzare gli operatori economici su una nuova visione di “cultura d’impresa” dove la digitalizzazione deve essere ormai inserita all’interno delle dinamiche aziendali.

Oggi, anche per una piccola attività commerciale di vicinato, come per la azienda più strutturata, le opportunità non mancano. Bisogna conoscerle e plasmarle sulla propria realtà d’impresa.

Vi sono alcuni concetti che oggi sono divenuti più che mai basilari per le nostre attività: networking, rete di imprese, professionalità, velocità, consapevolezza, sinergia, etica aziendale … tutti concetti che devono essere portati ad un unicum operativo.

La sfida del cambiamento deve essere raccolta anche dalle nostre attività commerciali, come al mondo dell’artigianato e delle piccole imprese familiari.

Vi è un concetto che più volte ricorre nelle mie riflessioni, ed è una frase di Keynes che mi fu evidenziata da una collega un po’ di tempo fa, quando l’economista padre della macroeconomia scrisse che “investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri”. Mi sembra che oggi non vi sia concetto più attuale (ed essenziale) di questo.