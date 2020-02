Provincia Latina, bilancio ok. In arrivo circa 4 milioni per alienazione scuola

Il Consiglio provinciale di Latina ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 dell’ente già avallato dalla conferenza dei sindaci il 12 febbraio scorso.

Tra le principali voci risultano 7 milioni di euro, che saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale, 9 milioni di euro di fondi regionali per i Consorzi di Bonifica per interventi di manutenzione ambientale, 1 milione e mezzo di euro in arrivo dal Ministero come ristoro per la servitù nucleare per interventi su viabilità, piste ciclabili e in generale miglioramento della qualità ambientale, 5 milioni di euro di fondi regionali per potenziare la formazione professionale; 3 milioni di euro destinati al potenziamento della raccolta differenziata.

“Per quanto riguarda la manutenzione degli istituti scolastici – sottolinea il presidente Carlo Medici – entro la prossima estate saranno conclusi i lavori avviati su tutti gli istituti per i quali sono stati spesi complessivamente 10 milioni di euro. A breve la Provincia inoltre incasserà circa 4 milioni di euro per l’alienazione al Demanio dell’istituto Sani-Salvemini destinato a ospitare il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco”.

Medici ringrazia i consiglieri provinciali per l’impegno propositivo dimostrato nelle Commissioni, e ribadisce come rispetto al passato la Provincia di Latina sia in grado di investire somme sulla manutenzione delle scuole e delle strade di sua competenza, come preannunciato dal consigliere delegato ai Lavori pubblici, Pasquale Cardillo Cupo, ad ottobre scorso.

