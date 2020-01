Il capogruppo di “Uniti per Roccagorga” porta avanti l’iniziativa di istituire una commissione d’indagine riservata per risolvere i problemi che investono l’azienda speciale Vola.

“Con il capogruppo del Pd – afferma il consigliere Gianluca Frateschi – abbiamo chiesto che sia istituita una commissione d’indagine riservata. L’ente strumentale rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità sia per i servizi che eroga che per i lavoratori che occupa. Serve quindi un’azione di tutti i soggetti coinvolti a partire dal management dell’azienda speciale. La situazione della gestione dell’azienda speciale ‘Vola’, per i servizi che eroga, ciclo dei rifiuti, mense scolastiche, asilo nido, farmacia comunale, etc, e per il personale che occupa, parliamo di 52 lavoratori, è evidentemente centrale nelle politiche di gestione del Comune”.

Frateschi torna sul tentativo del sindaco Nancy Piccaro di sviare con “piccole bugie” la sua non conoscenza sui problemi di Vola “come se il passato da amministratore non le appartenesse”. “E ora dopo mesi di competa assenza di responsabilità da parte dell’attuale sindaco – afferma il capogruppo di Uniti per Roccagorga – è ora di rimboccarsi le maniche e prenderci ognuno le proprie responsabilità”.

“Ritengo, con grande sincerità e lealtà – dichiara Frateschi -, che serve un cambio di passo deciso rispetto alle politiche di gestione dell’azienda speciale Vola e, cosi come previsto dall’articolo 16 del regolamento comunale per il funzionamento e l’autonomia contabile del Consiglio comunale, richiamando gli articoli 24 e 25 del regolamento comunale sul diritto d’iniziativa dei consiglieri comunali, ho provvedendo a presentare formale richiesta insieme al capogruppo del Partito Democratico d’inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale l’istituzione della Commissione d’Indagine riservata sull’azienda speciale Vola”.

L’obiettivo di “Uniti per Roccagorga” e del Partito democratico è quello di acquisire tutti gli elementi necessari “a soluzioni efficaci e utili a garantirne la continuità operativa ed occupazionale”.

“Come consigliere comunale – conclude Frateschi – e quindi rappresentante delle comunità auspico che la proposta venga accolta affinché si possa mettere in campo un lavoro condiviso che possa portare il nostro ente a trovare le migliori soluzioni possibili nell’interesse dei lavoratori e di tutta la comunità”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti